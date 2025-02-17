Новий серіал Netflix у всесвіті Dungeons & Dragons зніматиме продюсер, чий фільм зібрав мільярд

Після касового провалу фільму "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" студії не покидають спроб перенести гру на екрани й завоювати симпатії глядачів. Цього разу за справу візьметься Netflix, який розгорне серіал у рамках всесвіту під назвою Forgotten Realms.

Хто зніме новий серіал

Звіт стверджує, що Netflix робить ставку на Шона Леві, сценариста й режисера минулорічного хіта "Дедпул і Росомаха". Фільм з кіновсесвіту Marvel зібрав понад мільярд доларів у прокаті й дуже сподобався критикам і глядачам. Тож стримінг, очевидно, сподівається, повторити успіх зі ще одним продуктом, який має схожу Кумедну й розслаблену атмосферу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline.

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13 лютого видання повідомило, що після тривалого періоду переговорів Netflix підписав угоду щодо нового телевізійного шоу. Після того, як запланований серіал для Paramount+ було скасовано, на нього звернув увагу шоуранер Дрю Кревелло, який раніше знімав серіал "Стартап, що зазнав краху". Він же й долучив до проєкту Шона Леві, який допоможе продюсувати серіал через свою продюсерську компанію 21 Laps.

Як повідомляється, план полягає в тому, щоб побудувати цілий кіновсесвіт навколо шоу, якщо перший продукт стане успішним. Він матиме назву The Forgotten Realms, що перекладається як "Забуті королівства". Які ще шоу могли б увійти до цієї "колекції", поки невідомо.

Кревелло вже написав пілотний епізод. Зараз він знаходиться на стадії розробки. Очевидно, що Кріса Пайна та інших героїв, які взяли участь у невдалому фільмі, тут не буде, оскільки ці два продукти ніяк не пов'язані.

Леві тісно співпрацює з Netflix ще з 2016 року. Він є виконавчим продюсером "Дивних див" і сам зняв кілька епізодів серіалу в ролі режисера. Тому не дивно, що тепер він залучений до D&D, враховуючи, наскільки сильно гра Dungeons & Dragons вплинула на формування лору та атмосфери "Дивних див".