Серіал по Fallout уже продовжено на третій сезон, задовго до виходу другого: дивіться тизер

Серіал "Fallout" офіційно продовжено на третій сезон ще до виходу другого. Amazon також представив перший тизер із Нью-Вегасом, що стане ключовим елементом нових серій.

Що відомо

Днями актор Аарон Мотен, який виконує головну роль, заявив, що проєкт може тривати п’ять або навіть шість сезонів. Його слова базувалися на спілкуванні з шоураннерами. І вже за кілька годин після цього Amazon підтвердив: третій сезон таки буде, а другий з’явиться у грудні цього року на Prime Video, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Вернон Сандерс, який очолює телевізійний напрямок Amazon MGM Studios, прокоментував рішення компанії. Він каже, що творці чудово адаптували культову ігрову франшизу, а тому вона повинна продовжуватися далі.

Разом з нашими дивовижними партнерами з Bethesda Games та Bethesda Softworks ми раді оголосити про третій сезон Fallout, задовго до довгоочікуваного дебюту другого сезону,

– сказав він.

Рішення підтвердили виконавчі продюсери телесеріалу Fallout Джонатан Нолан та Ліза Джой, а також шоуранери Дженева Робертсон-Дворет та Грем Вагнер.

Оголошення про третій сезон пролунало під час заходу Amazon Prime Video в театрі Beacon Theater у Нью-Йорку. Саме тоді компанія презентувала тизер другого сезону – і це перший офіційний погляд на Нью-Вегас у рамках телешоу.

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Нагадаємо, події серіалу розгортаються приблизно через 15 років після історії з гри Fallout: New Vegas. За словами шоураннерів, глядачі побачать Нью-Вегас у зміненому вигляді, але згадок улюбленої фанатами гри точно не бракуватиме. І хоча до грудня ще далеко, очікування другого сезону вже спричинило нову хвилю інтересу до франшизи.