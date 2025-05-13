Серіал по Fallout уже продовжено на третій сезон, задовго до виходу другого: дивіться тизер
- Серіал "Fallout" продовжено на третій сезон ще до виходу другого, який з’явиться у грудні на Prime Video.
- Перший тизер показав нам Нью-Вегас. Події серіалу відбуваються через 15 років після гри Fallout: New Vegas.
- Оголошення про третій сезон пролунало на заході Amazon Prime Video в Нью-Йорку, підтверджене виконавчими продюсерами та шоураннерами.
Серіал "Fallout" офіційно продовжено на третій сезон ще до виходу другого. Amazon також представив перший тизер із Нью-Вегасом, що стане ключовим елементом нових серій.
Що відомо
Днями актор Аарон Мотен, який виконує головну роль, заявив, що проєкт може тривати п’ять або навіть шість сезонів. Його слова базувалися на спілкуванні з шоураннерами. І вже за кілька годин після цього Amazon підтвердив: третій сезон таки буде, а другий з’явиться у грудні цього року на Prime Video, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.
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Вернон Сандерс, який очолює телевізійний напрямок Amazon MGM Studios, прокоментував рішення компанії. Він каже, що творці чудово адаптували культову ігрову франшизу, а тому вона повинна продовжуватися далі.
Разом з нашими дивовижними партнерами з Bethesda Games та Bethesda Softworks ми раді оголосити про третій сезон Fallout, задовго до довгоочікуваного дебюту другого сезону,
– сказав він.
Рішення підтвердили виконавчі продюсери телесеріалу Fallout Джонатан Нолан та Ліза Джой, а також шоуранери Дженева Робертсон-Дворет та Грем Вагнер.
Оголошення про третій сезон пролунало під час заходу Amazon Prime Video в театрі Beacon Theater у Нью-Йорку. Саме тоді компанія презентувала тизер другого сезону – і це перший офіційний погляд на Нью-Вегас у рамках телешоу.
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Нагадаємо, події серіалу розгортаються приблизно через 15 років після історії з гри Fallout: New Vegas. За словами шоураннерів, глядачі побачать Нью-Вегас у зміненому вигляді, але згадок улюбленої фанатами гри точно не бракуватиме. І хоча до грудня ще далеко, очікування другого сезону вже спричинило нову хвилю інтересу до франшизи.