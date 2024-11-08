Улюблений актор нашого дитинства з'явиться в другому сезоні Fallout

Після неймовірного успіху серіалу Fallout, який вийшов на Amazon Prime, продовження було лише питанням часу. Про другий сезон стримінг оголосив дуже швидко, і з плином часу ми дізнаємося все більше подробиць. Остання на цей час новина – нове гучне ім'я в касті.

Хто приєднається до серіалу

Згідно з нещодавнім звітом, Маколей Калкін приєднується до акторського складу другого сезону Fallout. Ми всі знаємо його як Кевіна МакКалістера з фільмів "Сам удома", повідомляє 24 Канал з посиланням на Deadline. Він уже працював раніше з Amazon, озвучуючи персонажа в анімаційному серіалі "Друга найкраща лікарня в Галактиці".

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Повідомляється, що роль актора буде епізодичною, а не постійною. Він начебто зіграє "божевільного геніального персонажа", якщо вірити наявним чуткам, які отримало видання. Інших подробиць з цього приводу немає.

У серіалі Маколей Калкін приєднається до Елли Пернелл у ролі Люсі, Аарона Мотена у ролі Максимуса, Волтона Гоггінса у ролі Упиря, а також Кайла МакЛахлана, Мойзес Аріаса та інших.

Після приголомшливого прийому першого сезону, який дебютував у топ-3 найпопулярніших серіалів Prime Video та отримав 16 номінацій на "Еммі", майже одразу було дано дозвіл на виробництво другого сезону. І хоча до нього ще далеко, зйомки вже незабаром розпочнуться. Точної дати виходу поки що немає.

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