Що вже відомо

"Спадщину Гоґвортсу" фанати зустріли з величезним ентузіазмом, зробивши гру найпродаванішим проєктом 2023 року. Станом на минулий місяць проєкт перетнув позначку в 30 мільйонів копій і, схоже, не збирається на цьому зупинятись, оскільки нещодавно стало відомо, що розробники, попри свої обіцянки не випускати ніяких DLC, все ж готують мінімум одне велике доповнення. Однак про те, що гра отримає продовження у вигляді повноцінної нової частини, ми дізналися майже відразу. Тепер ми маємо остаточне підтвердження, що над грою не просто вже працюють, а вона є "дуже важливим пріоритетом" для керівництва Warner Bros. Discovery, повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

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Що цікаво, Девід Хаддад у своїх заявах взагалі не згадує студію Avalanche, яка створила оригінальну гру, а Variety пише, що "над сиквелом працює Warner Bros. Games". Це може означати, що продовження віддали в руки інших розробників, щоб заробити більше грошей і не ділитися зі сторонніми компаніями, які просто купили права на франшизу.

Хаддад також каже, що команда розробників координувала деякі елементи сюжету Hogwarts Legacy 2 із сюжетними лініями, які будуть розвиватися в серіалі про Гаррі Поттера від HBO. Чи означає це, що вони будуть пов'язані, невідомо, оскільки ми не знаємо, коли розгорнуться події в новій грі.

Сюжет оригінальної Hogwarts Legacy відбувається у 1890 році, тоді як події книг Джоан Роулінг (які лягають в основу майбутнього серіалу) стартують з 1991 року, коли Гаррі Поттер іде до Гоґвортсу. Якщо друга гра стане прямим продовженням першої, то ця взаємодія між творцями гри та фільму може стосуватися, наприклад, зовнішнього вигляду школи, дизайну предметів або візуальних ефектів заклинань, але не сюжету, бо між ними різниця в сто років.

Хай там як, це приємна ознака того, що ми можемо отримати якісний продукт в обох випадках, де творці приділятимуть увагу деталям і підтримуванню спільних мотивів у всіх продуктах франшизи, незалежно від того, чи це гра, чи кінопродукт.