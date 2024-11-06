Что уже известно

"Наследие Хогвартса" фанаты встретили с огромным энтузиазмом, сделав игру самым продаваемым проектом 2023 года. По состоянию на прошлый месяц проект пересек отметку в 30 миллионов копий и, похоже, не собирается на этом останавливаться, поскольку недавно стало известно, что разработчики, несмотря на свои обещания не выпускать никаких DLC, все же готовят минимум одно большое дополнение. Однако о том, что игра получит продолжение в виде полноценной новой части, мы узнали почти сразу. Теперь мы имеем окончательное подтверждение, что над игрой не просто уже работают, а она является "очень важным приоритетом" для руководства Warner Bros. Discovery, сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

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Что интересно, Дэвид Хаддад в своих заявлениях вообще не упоминает студию Avalanche, которая создала оригинальную игру, а Variety пишет, что "над сиквелом работает Warner Bros. Games". Это может означать, что продолжение отдали в руки других разработчиков, чтобы заработать больше денег и не делиться со сторонними компаниями, которые просто купили права на франшизу.

Хаддад также говорит, что команда разработчиков координировала некоторые элементы сюжета Hogwarts Legacy 2 с сюжетными линиями, которые будут развиваться в сериале о Гарри Поттере от HBO. Означает ли это, что они будут связаны, неизвестно, поскольку мы не знаем, когда развернутся события в новой игре.

Сюжет оригинальной Hogwarts Legacy происходит в 1890 году, тогда как события книг Джоан Роулинг (которые ложатся в основу будущего сериала) стартуют с 1991 года, когда Гарри Поттер идет в Хогвартс. Если вторая игра станет прямым продолжением первой, то это взаимодействие между создателями игры и фильма может касаться, например, внешнего вида школы, дизайна предметов или визуальных эффектов заклинаний, но не сюжета, потому что между ними разница в сто лет.

Как бы там ни было, это приятный признак того, что мы можем получить качественный продукт в обоих случаях, где создатели будут уделять внимание деталям и поддержанию общих мотивов во всех продуктах франшизы, независимо от того, это игра, или кинопродукт.