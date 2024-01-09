При этом более 2 миллионов продаж пришлись на рождественский период. Что и не удивительно, ведь Hogwarts Legacy является одной из самых ярких игр с рождественскими мотивами.

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Статистика Hogwarts Legacy

Президент Warner Bros. Interactive Entertainment заверил, что он больше всего гордится не количеством проданных копий игры, а тем, что Hogwarts Legacy смогла сделать геймеров счастливыми.

Это оживило Гарри Поттера по-новому для геймеров, где они могли быть собой в этом мире, в этой истории. И это то, что команда Avalanche намеревалась сделать, когда разрабатывала игру,

– заверил Дэвид Хаддад.

Игра Hogwarts Legacy: смотрите видео

Релиз игры Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля 2023 года. Геймеры в общей сложности провели в игре более 707 миллионов часов. За это время они успели: