В перечень игр, которые подарят вам рождественское настроение, мы выбрали 4 игры. Хотя таких игр на самом деле гораздо больше, но именно эти заслуживают особого внимания. Во что стоит поиграть в канун Рождества – читайте в материале 24 Канала.

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Hogwarts Legacy

А почему бы и нет? Если для киноманов Гарри Поттер и философский камень из-за своей невероятной атмосферы стал одним из символов Рождества, то почему Hogwarts Legacy не могу быть таким для геймеров?

Более того, замок Хогвартс, кажется, буквально создан для Рождества. Так что если вы хотите вдохновиться праздничной атмосферой, то это просто лучший вариант для вас.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся в начале 2023 года и сразу стал вирусным среди геймеров. Справедливо игру признали одной из лучших в этом году. Итак, если мы любили Hogwarts Legacy в течение всего года, то еще больше полюбим ее в праздничный период.

Рождество в Hogwarts Legacy: смотрите видео

Sam & Max: Ice Station Santa

Sam & Max – это целая серия мультипликационных игр, в которой главными героями выступают полицейские собака Сэм и кролик Макс. Их занятие – расследовать криминальные загадки максимально необычным образом и часто с полным игнорированием закона.

В игре Ice Station Santa парочке противостоит отвратительный субъект, желающий похитить Рождество. И ваша задача – помешать ему в этом. Действие игры разворачивается на Северном полюсе.

Трейлер игры Sam & Max: Ice Station Santa – смотрите видео

Batman: Arkham Origins

Эта игра является приквелом к Batman: Arkham Asylum и Batman: Arkham City. Сюжет включает день празднования Рождества. Черная Маска нанял восемь убийц, чтобы они раз и навсегда покончили с Бэтменом.

Сюжет должен раскрыть закалку духа Темного Рыцаря. А рождественская атмосфера придает игре невероятный шарм. Разве можно найти лучшее время, чтобы сыграть в Batman: Arkham Origins?

Трейлер игры Batman: Arkham Origins – смотрите видео

Dead Rising 4

Замыкает этот список хоррор на выживание Dead Rising 4. Цель игры – исследовать окрестности, борясь за выживание с кровожадными ордами.

По сюжету вспышка инфекции, которая превратила часть человечества в зомби, произошла именно на Рождество. Так что мир словно застрял в этом дне. Есть что-то необычное и увлекательное в том, чтобы уничтожать орды зомби под рождественские мотивы.

Трейлер игры Dead Rising 4: смотрите видео