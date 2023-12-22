До переліку ігор, які подарують вам різдвяний настрій, ми загалом обрали 4 гри. Хоча таких ігор насправді значно більше, та саме ці заслуговують особливої уваги. У що варто пограти напередодні Різдва – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Hogwarts Legacy

А чому б і ні? Якщо для кіноманів "Гаррі Поттер і філософський камінь" через свою неймовірну атмосферу став одним із символів Різдва, то чому Hogwarts Legacy не можу бути таким для геймерів?

Ба більше, що замок Гоґвортс, здається, буквально створений для Різдва. Тож якщо ви бажаєте надихнутися святковою атмосферою, то це просто найкращий варіант для вас.

Реліз Hogwarts Legacy відбувся на початку 2023 року й одразу стала вірусною серед геймерів. Справедливо гру визнали однією з найкращих цього року. Тож якщо ми любили Hogwarts Legacy протягом усього року, то ще більше полюбимо її у святковий період.

Різдво в Hogwarts Legacy: дивіться відео

Sam & Max: Ice Station Santa

Sam & Max – це ціла серія мультиплікаційних ігор, в якій головними героями виступають поліцейські собака Сем і кролик Макс. Їхнє заняття – розслідувати кримінальні загадки максимально незвичним чином і часто з повним ігноруванням закону.

У грі Ice Station Santa парочці протистоїть огидний суб'єкт, що бажає викрасти Різдво. І ваше завдання – завадити йому в цьому. Дія гри розгортається на Північному полюсі.

Трейлер гри Sam & Max: Ice Station Santa – дивіться відео

Batman: Arkham Origins

Ця гра є приквелом до Batman: Arkham Asylum та Batman: Arkham City. Сюжет охоплює день святкування Різдва. Чорна Маска найняв вісім вбивць, щоб вони раз і назавжди покінчили з Бетменом.

Сюжет має розкрити загартування духу Темного Лицаря. А різдвяна атмосфера додає грі неймовірного шарму. Хіба можна знайти кращий час, щоб зіграти в Batman: Arkham Origins?

Трейлер гри Batman: Arkham Origins – дивіться відео

Dead Rising 4

Замикає цей список хорор на виживання Dead Rising 4. Мета гри – досліджувати околиці, борючись за виживання з кровожерливими ордами.

За сюжетом, спалах інфекції, яка перетворила частину людства на зомбі, сталася саме на Різдво. Тож світ наче застряг у цьому дні. Є щось незвичне й захопливе в тому, щоб нищити орди зомбі під різдвяні мотиви.

Трейлер гри Dead Rising 4: дивіться відео