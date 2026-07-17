Серіал по God of War проведе рекаст Кратоса: що сталося в попереднім актором

Виробництво серіалу God of War від Amazon опинилося в глибокій кризі. Раян Герст, який мав зіграти головного героя Кратоса, зазнав серйозної травми безпосередньо на знімальному майданчику. Тепер студія змушена шукати йому заміну та перезнімати вже готові епізоди.

Фатальний трюк і довга реабілітація

Актор розірвав біцепс під час виконання складного трюку у Ванкувері. Попри успішну операцію, відновлення триватиме від 4 до 6 місяців, а для повернення до ідеальної фізичної форми може знадобитися цілий рік. Це ставить під загрозу весь графік виробництва, повідомляє видання TheGamer.

Продюсери з Amazon MGM та Sony Pictures опинилися перед складним вибором: чекати на одужання зірки чи повністю змінити виконавця головної ролі. Зрештою, вони обрали рекаст, аби не відкладати прем'єру до 2027 року.

Ті, хто працює над шоу, зважували всі варіанти й зрештою вирішили, що очікування на Герста занадто сильно порушить часові рамки серіалу,

– прокоментував ситуацію портал TheGamer.

Чотири епізоди підуть "у кошик"

Найбільш прикрим у цій ситуації є те, що команда вже встигла відзняти чотири повні серії з Раяном Герстом, а також окремі сцени для інших частин сезону. Тепер весь цей матеріал вважають непридатним – його доведеться видалити та зняти заново з новим актором.

Це величезний удар для проєкту, який і без того мав труднощі: у 2024 році серіал залишив шоураннер Рейф Джадкінс, після чого над історією почав працювати Рональд Д. Мур, відомий за роботою над "Зоряним крейсером Галактика".

Для самого Герста ця новина стала справжньою особистою драмою. Актор надзвичайно серйозно поставився до ролі спартанця: він набрав понад 18 кілограмів м'язової маси, щоб відповідати суворому образу Кратоса. Ще в січні він ділився своїм захопленням від того, що змінить ігровий контролер на справжню бойову сокиру.

Раніше я грав за нього. Тепер я маю ним бути. Вдячний, що взяв до рук сокиру, і гордий через фанатів, які зробили цю історію легендарною,

– сказав Раян Герст у своєму зверненні до фанатів після отримання ролі.

Зараз студія намагається максимально швидко знайти заміну. Пошуки тривають у прискореному темпі, оскільки знімальний процес планують відновити в період із серпня по жовтень 2026 року.

Поки Amazon шукає нового "Бога війни", шанувальники можуть очікувати на ігровий спінофф God of War Laufey, що розповідає про пригоди другої дружини Кратоса. Що стосується серіалу, то до його акторського складу все ще входять такі зірки, як Менді Патінкін (Одін), Ед Скрейн (Бальдр) та Олафур Даррі Олафссон (Тор).