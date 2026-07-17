Роковой трюк и длительная реабилитация

Актер разорвал бицепс во время выполнения сложного трюка в Ванкувере. Несмотря на успешную операцию, восстановление займет от 4 до 6 месяцев, а для возвращения к идеальной физической форме может потребоваться целый год. Это ставит под угрозу весь график производства, сообщает издание TheGamer.

Продюсеры из Amazon MGM и Sony Pictures оказались перед сложным выбором: ждать выздоровления звезды или полностью сменить исполнителя главной роли. В итоге они решили перекастировать роль, чтобы не откладывать премьеру до 2027 года.

Те, кто работает над сериалом, взвесили все варианты и в итоге решили, что ожидание Херста слишком сильно нарушит временные рамки сериала,

– прокомментировал ситуацию портал TheGamer.

Четыре эпизода пойдут "в корзину"

Самым досадным в этой ситуации является то, что команда уже успела отснять четыре полных эпизода с Райаном Херстом, а также отдельные сцены для других частей сезона. Теперь весь этот материал считается непригодным – его придется удалить и переснять с новым актером.

Это огромный удар для проекта, который и без того испытывал трудности: в 2024 году сериал покинул шоураннер Рейф Джадкинс, после чего над сюжетом начал работать Рональд Д. Мур, известный по работе над "Звездным крейсером Галактика".

Для самого Херста эта новость стала настоящей личной драмой. Актер чрезвычайно серьезно отнесся к роли спартанца: он набрал более 18 килограммов мышечной массы, чтобы соответствовать суровому образу Кратоса. Еще в январе он делился своим восторгом от того, почему он сменит игровой контроллер на настоящий боевой топор.

Раньше я играл за него. Теперь я должен им стать. Я благодарен за то, что взял в руки топор, и горд за фанатов, которые сделали эту историю легендарной,

– сказал Райан Херст в своем обращении к фанатам после получения роли.

Сейчас студия пытается как можно быстрее найти замену. Поиски ведутся в ускоренном темпе, поскольку съемки планируется возобновить в период с августа по октябрь 2026 года.

Пока Amazon ищет нового "Бога войны", поклонники могут ожидать игрового спин-оффа God of War Laufey, рассказывающего о приключениях второй жены Кратоса. Что касается сериала, то в его актерский состав по-прежнему входят такие звезды, как Мэнди Патинкин (Один), Эд Скрейн (Бальдр) и Олафур Дарри Олафссон (Тор).