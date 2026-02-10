Серіал God of War отримав виконавця ролі Атрея

Майбутня екранізація відомої ігрової франшизи God of War офіційно отримала виконавця однієї з головних ролей. Хто зіграє сина Кратоса – читайте у матеріалі.

Amazon оголосили молодого актора, якому випаде честь втілити у життя одного з найвідоміших персонажів ігрового портфоліо PlayStation, інформує 24 Канал.

Цікаво Молодий Тодд Говард вкрав копію першого Fallout і так познайомився з грою

Хто зіграє Атрея у серіалі від Amazon?

Майбутній серіал пропустить оригінальні ігри серії та зосередиться на подіях перезапуску God of War 2018 року, який відродив занепалу франшизу.

Хоча деякі давні фанати "бога війни" висловили розчарування з цього приводу, серіал все одно залишається гаряче очікуваним серед геймерів.

9 лютого стало відомо, що сина Кратоса Атрея зіграє актор Каллум Вінсон, в доробку якого є вже чимало цікавих ролей, повідомляє Deadline.

Вінсон / Фото з imdb

Зокрема його можна побачити в горорі "Міські легенди. Парк кошмарів" та серіалі "Довга яскрава річка".

Звісно, зіграти персонажа рівня Атрея, буде новим викликом для юного актора, але йому буде кому допомогти, адже він буде оточений досвідченими партнерами.

Що відомо про інших акторів God of War?