Сериал God of War получил исполнителя роли Атрея

Будущая экранизация известной игровой франшизы God of War официально получила исполнителя одной из главных ролей. Кто сыграет сына Кратоса – читайте в материале.

Amazon объявили молодого актера, которому выпадет честь воплотить в жизнь одного из самых известных персонажей игрового портфолио PlayStation, информирует 24 Канал.

Кто сыграет Атрея в сериале от Amazon?

Будущий сериал пропустит оригинальные игры серии и сосредоточится на событиях перезапуска God of War 2018 года, который возродил упавшую франшизу.

Хотя некоторые давние фанаты "бога войны" выразили разочарование по этому поводу, сериал все равно остается горячо ожидаемым среди геймеров.

9 февраля стало известно, что сына Кратоса Атрея сыграет актер Каллум Винсон, в активе которого есть уже немало интересных ролей, сообщает Deadline.

Винсон / Фото с imdb

В частности его можно увидеть в хорроре "Городские легенды. Парк кошмаров" и сериале "Длинная яркая река".

Конечно, сыграть персонажа уровня Атрея, будет новым вызовом для юного актера, но ему будет кому помочь, ведь он будет окружен опытными партнерами.

Что известно о других актерах God of War?