EA неочікувано показали нову революційну відеогру по всесвіту The Sims

Розробники з Electronic Arts здивували шанувальників, представивши новий спін-офф відомої серії симуляторів життя The Sims. Чим гра відрізнятиметься від попередниць – читайте у матеріалі.

Сторінка нової гри від Electronic Arts, що стане новим витком всесвіту франшизи The Sims, вже з'явилася у магазинах Google Play та AppStore.

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Відеогра The Sims Labs: Town Stories незабаром з'явиться на мобільних пристроях, хоча жодної інформації щодо остаточної дати випуску ще немає.

Наразі про гру невідомо майже нічого, окрім її опису на сторінках магазинів. У них йдеться, що проєкт буде симулятором містобудівництва, де гравці зможуть створити власне унікальне містечко.

Перші скриншоти гри / Фото EA

Також в грі буде безліч внутрішньоігрових мешканців, які населятимуть містечко Пламбрук. Гравець зможе налаштовувати під власні вподобання не лише їх, а й околиці за допомогою низки типів будівель та розмаїття меблів.

Town Stories стане першою грою під новим брендом EA – The Sims Labs, який прагне розширити франшизу The Sims та привернути увагу нових геймерів.