Хоча популярність Starfield поступово йде на спад, геймери все ж примудряються знаходити у ній все нові й нові цікавинки, включно з багами, які подекуди навіть викликають жваві суперечки в мережі.

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Під час подорожі до New Atlantis в Starfield користувач Reddit під ніком Cerparis став свідком напрочуд абсурдного багу.

Прилетівши до міста, геймер з подивом виявив, що усі об'єкти архітектури, від хмарочосів з магазинами й до метро, що курсує по всьому мегаполісу, таємничим чином зникли.

Перед гравцем розкинулася плоска поверхня, всіяна дивними тінями, та залишки деяких предметів.

Дивний баг у Starfield / Фото з Reddit

Здається, жоден житель "Нової Атлантиди" не помітив що щось не так.

Однак, Cerparis полетів до іншої планети та міста Неон і виявив що й воно також зникло.

Ще одне місто "зникло" у Starfield / Фото з Reddit

На цьому пригоди з багами закінчилася і після перезавантаження, гра почала працювати нормально, але геймер все одно залишився під враженнями, першим побачивши таку курйозну помилку.