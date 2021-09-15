Лише сьогодні ми розповідали про те, що Creative Assembly вирішила змістити дату релізу відеогри Total War: Warhammer III на 2022 рік. Але британська компанія не єдина, яка оголосила про подібні зміни. Річ у тім, що за останній тиждень одразу кілька проєктів офіційно змінили дату релізу: Dying Light 2, Star Wars: Hunters, Rocksmith+ та Grand Theft Auto V (версія для PS5 та Xbox Series).

Про Total War: Warhammer III Великий Катай та погані новини: нова інформація про стратегію Total War: Warhammer III

Щоправда, здається, вже цього тижня має з'явитися інформація про "переїзд" ще одного довгоочікуваного проєкту. Саме такою новиною поділився відомий журналіст та інсайдер Джефф Грабб. У своєму твітері він написав, що настав "сезон затримок", а також додав, що згідно з його даними, ця інформація має з'явитися вже найближчими днями. Щоправда, точної назви цього проєкту він не назвав, хоча в геймерів одразу ж знайшлося кілька популярних варіантів.

Користувачі форуму ResetEra вирішили провести опитування на цю тему. Його переможцями стали наступні відеоігри: Battlefield 2042, Elden Ring та Halo Infinite. Згідно з останньою інформацією, яка з'являлася в мережі, цим проєктом має стати одна з цих трьох ігор, а якщо точніше, то нова частина Battlefield. Саме таким інсайдом поділився Том Хендерсон, який вже неодноразово публікував правдиву інформацію про цю відеогру.

У своєму твітері він написав, що гру дійсно можуть перенести, але лише на кілька тижнів. Тому він припускає, що реліз цього проєкту відбудеться не 22 жовтня, а наприкінці листопаду. Схожою інформацією поділився й блогер з нікнеймом DEALER, щоправда, згідно з його даними, дату релізу змістили одразу на 2022 рік. Наостанок варто відзначити, що представники студії DICE поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.