Сезон затримок: інсайдери відзначають, що реліз гри Battlefield 2042 можуть перенести

Відомий журналіст Джефф Грабб відзначив, що розробники однієї популярної гри планують змінити дату її виходу. Точної назви цього проєкту він не назвав, щоправда, знайшлися інсайдери, які змогли це зробити.

Лише сьогодні ми розповідали про те, що Creative Assembly вирішила змістити дату релізу відеогри Total War: Warhammer III на 2022 рік. Але британська компанія не єдина, яка оголосила про подібні зміни. Річ у тім, що за останній тиждень одразу кілька проєктів офіційно змінили дату релізу: Dying Light 2, Star Wars: Hunters, Rocksmith+ та Grand Theft Auto V (версія для PS5 та Xbox Series).

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Щоправда, здається, вже цього тижня має з'явитися інформація про "переїзд" ще одного довгоочікуваного проєкту. Саме такою новиною поділився відомий журналіст та інсайдер Джефф Грабб. У своєму твітері він написав, що настав "сезон затримок", а також додав, що згідно з його даними, ця інформація має з'явитися вже найближчими днями. Щоправда, точної назви цього проєкту він не назвав, хоча в геймерів одразу ж знайшлося кілька популярних варіантів.

Користувачі форуму ResetEra вирішили провести опитування на цю тему. Його переможцями стали наступні відеоігри: Battlefield 2042, Elden Ring та Halo Infinite. Згідно з останньою інформацією, яка з'являлася в мережі, цим проєктом має стати одна з цих трьох ігор, а якщо точніше, то нова частина Battlefield. Саме таким інсайдом поділився Том Хендерсон, який вже неодноразово публікував правдиву інформацію про цю відеогру.

У своєму твітері він написав, що гру дійсно можуть перенести, але лише на кілька тижнів. Тому він припускає, що реліз цього проєкту відбудеться не 22 жовтня, а наприкінці листопаду. Схожою інформацією поділився й блогер з нікнеймом DEALER, щоправда, згідно з його даними, дату релізу змістили одразу на 2022 рік. Наостанок варто відзначити, що представники студії DICE поки ніяк цю ситуацію не коментували.

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Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.