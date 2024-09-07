На Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2 на команди очікує цікаве нововведення

Вперше з часів IEM Rio 2022 на учасників Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2 очікуватиме специфічна умова для гри на турнірі.

Статус наймасштабнішого турніру року з CS 2 і без того тиснутиме на гравців морально, але організатори Perfect World Shanghai Major 2024 повідомили новину від якої недосвідченим колективам стане ще важче.

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Більше публіки відвідає Мейджор

Всі три етапи шанхайського Мейджора будуть гратися при живій публіці, заявили організатори.

При цьому дві перші стадії пройдуть у Шанхайському виставковому та конференц-центрі World Expo, що має максимальну місткість у 5 000 глядачів..

Останні чотири дні плей-оф змагань пройдуть вже на критій арені "Східний спортивний центр SPD Банку", яка вміщає 13 000 відвідувачів.

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Для Мейджорів присутність живої аудиторії на всіх трьох етапах – велика рідкість.

Єдиним турніром на якому це було зроблено у схожому масштабі став IEM Rio 2022, а до нього лишень StarLadder Major Berlin 2019 мав невелику аудиторію на перших двох етапах.

Нагадаємо, що Perfect World Shanghai Major 2024 пройде з 5 по 15 грудня.