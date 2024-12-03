Після Opening Stage на фанатів змагального CS 2 очікує Elimination Stage шанхайського "Мейджора", де в палкій боротьбі зійдуться 16 найкращих команд світу станом на цю мить, повідомляє 24 Канал.

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Регламент стадії

У основній сітці ми побачимо ту саму "Швейцарку", яку вже спостерігали у "стадії претендентів".

Тобто 16 команд розіграють між собою 8 місць у плей-оф турніру.

Перші поєдинки відбудуться у форматі BO1, тоді як вирішальні матчі випробують сили команд у виснажливих BO3.

Сітка етапу перед початком матчів / Скриншот з HLTV

Розклад перших поєдинків

Напрочуд насиченим стане перший день Elimination Stage – 5 грудня, який подарує безліч протистоянь.

Наразі точно відомо про 8 пар, серед яких найцікавішою для українських вболівальників стане NAVI – Liquid.

Саме цей матч має "найгучніший" заголовок у перший день та обіцяє стати справжнім видовищем. Відбудеться ж гра о 05:00 за київським часом.

Також зіграють:

G2 – The MongolZ о 05:00 за київським часом;

о 05:00 за київським часом; Vitality – GamerLegion о 06:00 за київським часом;

о 06:00 за київським часом; Spirit – Furia о 06:00 за київським часом;

о 06:00 за київським часом; MOUZ – paiN о 07:00 за київським часом;

о 07:00 за київським часом; FaZe – Wildcard о 07:00 за київським часом;

о 07:00 за київським часом; HEROIC – BIG о 08:00 за київським часом;

о 08:00 за київським часом; 3DMAX – MIBR о 08:00 за київським часом.

Фанати можуть передбачити, хто пройде далі

Додати інтриги іграм можна, спробувавши власні сили у прогнозуванні результатів у рамках акції "Поціль у 1 000 000 ₴" від Favbet.

Вона об'єднує в собі звичні ставки на матчі Perfect World Shanghai Major 2024 та елемент "pick'em", де потрібно передбачити, які саме команди пройдуть у плей-оф.

Кожні 200 гривень успішної ставки нараховують гравцю 1 бал, а правильний вибір колективу, що потрапить до вісімки найкращих – 1 множник. Набрані бали та множники перемножуються, формуючи рейтингову таблицю.

Топові учасники розділять між собою призовий фонд у розмірі 1 000 000 електронних грошових замінників.

Акція триватиме до самого гранд-фіналу змагання, тобто до 15 грудня 2024 року. Детальніше про її умови можна дізнатися за посиланням.

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