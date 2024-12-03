Відомі усі учасники основної стадії Perfect World Shanghai Major 2024: що буде далі
Початкова стадія Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2 визначила, які команди продовжать боротьбу за головний приз та славу серед фанатів шутера Valve. Деталі – у матеріалі.
Після Opening Stage на фанатів змагального CS 2 очікує Elimination Stage шанхайського "Мейджора", де в палкій боротьбі зійдуться 16 найкращих команд світу станом на цю мить, повідомляє 24 Канал.
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Регламент стадії
У основній сітці ми побачимо ту саму "Швейцарку", яку вже спостерігали у "стадії претендентів".
Тобто 16 команд розіграють між собою 8 місць у плей-оф турніру.
Перші поєдинки відбудуться у форматі BO1, тоді як вирішальні матчі випробують сили команд у виснажливих BO3.
Сітка етапу перед початком матчів / Скриншот з HLTV
Розклад перших поєдинків
Напрочуд насиченим стане перший день Elimination Stage – 5 грудня, який подарує безліч протистоянь.
Наразі точно відомо про 8 пар, серед яких найцікавішою для українських вболівальників стане NAVI – Liquid.
Саме цей матч має "найгучніший" заголовок у перший день та обіцяє стати справжнім видовищем. Відбудеться ж гра о 05:00 за київським часом.
Також зіграють:
- G2 – The MongolZ о 05:00 за київським часом;
- Vitality – GamerLegion о 06:00 за київським часом;
- Spirit – Furia о 06:00 за київським часом;
- MOUZ – paiN о 07:00 за київським часом;
- FaZe – Wildcard о 07:00 за київським часом;
- HEROIC – BIG о 08:00 за київським часом;
- 3DMAX – MIBR о 08:00 за київським часом.
Фанати можуть передбачити, хто пройде далі
Додати інтриги іграм можна, спробувавши власні сили у прогнозуванні результатів у рамках акції "Поціль у 1 000 000 ₴" від Favbet.
Вона об'єднує в собі звичні ставки на матчі Perfect World Shanghai Major 2024 та елемент "pick'em", де потрібно передбачити, які саме команди пройдуть у плей-оф.
Кожні 200 гривень успішної ставки нараховують гравцю 1 бал, а правильний вибір колективу, що потрапить до вісімки найкращих – 1 множник. Набрані бали та множники перемножуються, формуючи рейтингову таблицю.
Топові учасники розділять між собою призовий фонд у розмірі 1 000 000 електронних грошових замінників.
Акція триватиме до самого гранд-фіналу змагання, тобто до 15 грудня 2024 року. Детальніше про її умови можна дізнатися за посиланням.
Цікаві факти:
- Турнір стане "останнім танцем" для чинного складу G2, адже їхня головна зірка – Нікола "NiKo" Ковач, скоріше за все, покине команду після турніру.
- Загальний призовий фонд Perfect World Shanghai Major 2024 складає 1 250 000 доларів з якого Чемпіони турніру отримають 500 000 доларів.
- За прогнозами аналітиків, турнір може стати найбільш популярним "Мейджором" в історії Counter-Strike за кількістю переглядів, а все завдяки активному розвитку кіберспорту в Азії.
- Українська організація Natus Vincere вважається основним фаворитом змагання, але їм буде напрочуд нелегко захистити статус чемпіонів "Мейджора", який вони здобули на попередньому турнірі в Копенгагені.