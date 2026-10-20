Чиї поразки зіграли на руку NAVI

NAVI грали на кожному Мейджорі з часів DreamHack Winter 2013. Місяць тому, після StarLadder без жодної перемоги, ця серія опинилася під загрозою. Запрошення на Сінгапур залежать від регіонального рейтингу Valve (VRS) станом на 2 листопада, а Європа має 18 місць. Аналітик VRS Mischief, який веде модель OpenVRS, тепер оцінює шанси NAVI приблизно в 67,7% проти 51,6% станом на понеділок, пише Pley.

На Stake Pulse Beat III у Стокгольмі 100 Thieves програли півфінал MIBR, а матч за третє місце – HEROIC. За словами Mischief, тепер саме ця команда найімовірніше посяде 19-те місце в Європі, на одну позицію нижче від запрошень. Якби вона стала третьою, то часто опинялася б вище за NAVI і могла б відсунути її на 19-те місце навіть у разі перемоги в Лісабоні.

Другий чинник – відмова HEROIC від участі в Relog Tesla. Luminosity теж можуть опинитися на 19-му місці позаду NAVI, і перемога над HEROIC приблизно вирішила б це питання. Тепер такої можливості немає.

Європейська гонка йде на лезі ножа,

– прокоментував Mischief.

За його симуляціями, середній розрив між 18-м і 19-м місцями становить близько восьми балів, а часто менше одного.

Лісабон чи Пекін?

До дедлайну NAVI мають ще три турніри, і два з них накладаються. PGL Masters Bucharest триває з 24 до 31 жовтня, призовий фонд – 1 мільйон 250 тисяч доларів. HyperX RETAKE Season 13 у Лісабоні проходить з 29 жовтня до 1 листопада, це LAN другого рівня, який враховує VRS. NAVI зареєструвалися через відкриті заявки. IEM Beijing стартує 2 листопада, NAVI серед 13 запрошених команд, але цей турнір не впливає на Мейджор.

До понеділка модель Mischief виходила з того, що NAVI поставлять Пекін на перше місце й не гратимуть Лісабон до кінця. Тепер 100 Thieves далі в таблиці, тож повна участь у Лісабоні радше піднімає NAVI на 18-те місце, ніж залишає на 19-му. Саме це головна причина стрибка до 67,7%.

Є й застереження: якщо група NAVI в Лісабоні не буде повною, то, за словами Mischief, "це суттєво змінює розрахунки".

Що означає кожен результат у Бухаресті

У Бухаресті стартує швейцарський етап на 16 команд: три перемоги відкривають шлях у плей-офф на вісім команд, три поразки означають виліт. NAVI починає із G2, яка вже має путівку до Сінгапура. Матч відбудеться у суботу.

За даними Mischief і аналітика VRS Єспера "Udknud" Ларсена, варіанти такі:

Чотири найкращі команди: цього достатньо. У таблиці Ларсена півфінал у Бухаресті дає NAVI 100% незалежно від інших.

Плей-офф (три перемоги): значний крок, але гарантія тільки в разі потрапляння до чотирьох найкращих.

2:3: за оцінкою Mischief, цього має вистачити, щоб пропустити кінець Лісабона й зосередитися на Пекіні.

1:3: потрібен глибокий забіг у Лісабоні, і, як каже Mischief, все одно буде напружено.

0:3: за його понеділковою моделлю, шанси на Мейджор найімовірніше вичерпано, хоча оновлена версія надає Лісабону більшої ваги.

Грати за NAVI будуть Aleksib, iM, b1t, w0nderful і makazze.

Хто вже має місце і хто конкурує

За прогнозом HLTV, який наводить Dust2 Brasil, 18 з 32 місць уже зайнято. У Європі це Vitality, MOUZ, Spirit, Aurora, Falcons, G2, FUT, BETBOOM, Astralis і HEROIC. В Америках – FURIA, Legacy, 9z, MIBR, M80 і Liquid, в Азії – The MongolZ і BC.Game. Найближче до цього списку – Ninjas in Pyjamas, які після перемоги на Stake Pulse Beat III мають 98%.

Серед конкурентів за таблицею Mischief найкраще виглядають 1win (97,9%), PARIVISION (76,8%), FaZe (73,6%) і Nemiga (71,2%). Нижче йдуть B8 (61,3%), Luminosity (46,9%) і 100 Thieves (40,8%). У Белграді PARIVISION перемогли magic з рахунком 2:0, а fnatic обіграли Liquid. Після цього симуляція HLTV підняла PARIVISION до 95,9%.

Для 100 Thieves усе залежить від FiRe Last Chance. За словами Mischief, титул майже напевно відправить їх на Мейджор, а друге місце часто залишає на 19-й позиції. Nemiga достатньо потрапити до плей-офф у Бухаресті.

Кожна перемога команд-переслідувачів піднімає планку для NAVI. До матчу з G2 вони точно знатимуть, скільки балів їм ще потрібно надолужити.