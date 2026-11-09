Epic Games розкрила шанси отримати жетон, який робить товари в магазині Fortnite безплатними

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Що це за жетон і чому навколо нього такий ажіотаж?

Treasure Hunters стартував 1 листопада. Головна здобич сезону – Pirate Token. Це надрідкісна знахідка, яка відкриває доступ до Піратського магазину й на 14 днів робить безплатними майже всі його товари. Гравці масово відкривали скрині, але не знали, на що розраховувати, пише IGN.

Раніше у Fortnite знайшли надзвичайно рідкісний предмет, який робить усі товари в магазині безплатними

Люди вимагали назвати шанси, щоб не витрачати години на скрині, які, можливо, ніколи нічого не дадуть. Дехто закликав бойкотувати гру. Інші скаржилися, що одні отримують жетон у перший день, а гравці з понад 3 тисячами відкритих скринь залишаються ні з чим. Були й ті, хто намагався поскаржитися на Epic до Федеральної торгової комісії США через непрозорість. У студії відповіли, що кожен гравець має рівні шанси знайти доступ до Піратського магазину, а купівля акаунта чи використання фальшивих інструментів – це шахрайство.

Які шанси насправді?

Тепер відомі точні цифри. Шанс знайти Pirate Shop Access у звичайному матчі – 1 до 137 500. Раніше деякі гравці припускали, що він близький до 1 до 7 000.

Ви просили інформацію про шанси випадіння, тож ось як це працює. Нова здобич цього сезону лежить у скринях, як і інші предмети– прокоментували в офіційному акаунті Fortnite Status.

Там також уточнили, що шанси сталі впродовж доби й змінюються лише під час подій Treasure Hours. Отримати той самий скарб удруге не можна, окрім Gizmo.

Ось повний перелік шансів у звичайному матчі:

– золотий костюм тижня – 1 до 1 562 500;

– Pirate Shop Access – 1 до 137 500;

– транспорт і наклейка тижня – 1 до 7 813;

– кирка чи аксесуар на спину тижня – 1 до 568;

– Jam Track тижня – 1 до 391;

– екран завантаження тижня – 1 до 272;

– будь-який Gizmo – 1 до 127.

Що змінюється під час Treasure Hours?

Під час цих подій шанси на жетон зростають у 1,5 раза, тобто приблизно до 1 до 91 667. Золотий костюм випадає частіше у 7,5 раза, транспорт і наклейка – у 10 разів. Epic попередила, що в майбутньому множники можуть бути вищими. Під час другої події, як зазначає TheGamer, шанс на жетон зріс удвічі, до 1 до 68 750, у вікні з 21:00 до 23:00 за східним часом США.

Видання нагадує, що це не гарантія. Кожне відкриття скрині схоже на лотерейний квиток, тож навіть після 137 500 скринь жетон не обов'язково випаде.

Як відреагували гравці?

Більшість рада бачити точні цифри. Водночас дехто вважає, що розкрити їх треба було одразу.

Дякуємо за прозорість, але на це не мав піти цілий тиждень– заявив користувач @M1das_OW2.

Минулого місяця гравці вже влаштовували кампанію проти скіна Nikki from Obsession. Крім того, за чутками, Epic працює над грою за мотивами "Зоряних війн" і Marvel, випуск якої нібито відклали.