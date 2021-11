Шантаж, махінації та хабарі: вийшов геймплейний трейлер відеогри This Is the President

Представники THQ Nordic продовжують ділитися інформацією про гру This Is the President. Цього разу вони показали геймплейний трейлер, а також детальніше розповіли про відеогру.

Кілька тижнів тому відоме видавництво THQ Nordic представило свою нову відеогру з назвою This Is the President. Тоді розробники показали короткий трейлер, а також поділилися загальною інформацією про цей проєкт. Цього ж разу вони опублікували повноцінний геймплейний трейлер, у якому досить детально розповіли про свою відеогру.

This Is the President – це глобальна стратегія, у якій геймерам потрібно взяти на себе роль мільярдера з кримінальним минулим. У 2020 році цей бізнесмен примудрився стати президентом США, щоправда, свої брудні справи він не залишив. Головне завдання цієї відеогри – добитися ратифікації 28 поправки, яка дає довічний імунітет будь-якому президенту. Щоправда, поки невідомо, хто стане головним ворогом протагоніста.

Перший трейлер відеогри This Is the President: відео

Розробники вже відзначили, що для досягнення цієї цілі геймери зможуть використовувати різноманітні протизаконні дії. Наприклад, хабарі, махінації, шантаж, цензуру, погрози, а також навіть вбивства. Відомо, що для всього цього гравці зможуть використовувати різноманітних спеціалістів (хакери, журналісти чи вбивці).

Щоправда, потрібно буде займатися й законними справами: виступати з промовами, спілкуватися з пресою, видавати укази, вести перемовини, розв'язувати різноманітні проблеми, слідкувати за фінансами та своїм рейтингом. Розробники пообіцяли, що в їхній грі буде захопливий інтерактивний сюжет з широким вибором варіантів його розвитку.

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри This Is the President відбудеться вже 6 грудня. Щоправда, вийде ця гра тільки на PC, а також лише в сервісі Steam. Варто додати, що ціну розробники поки не називали.

Новий геймплейний трейлер відеогри This Is the President: відео