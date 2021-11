Шантаж, махинации и взятки: вышел геймплейный трейлер видеоигры This Is the President

Представители THQ Nordic продолжают делиться информацией об игре This Is the President. В этот раз они показали геймплейный трейлер, а также подробнее рассказали о видеоигре.

Несколько недель назад известное издательство THQ Nordic представило свою новую видеоигру с названием This Is the President. Тогда разработчики показали небольшой трейлер, а также поделились общей информацией об этом проекте. На этот же раз они опубликовали полноценный геймплейный трейлер, в котором достаточно подробно рассказали о своей видеоигре.

This Is the President – это глобальная стратегия, в которой геймерам нужно взять на себя роль миллиардера с криминальным прошлым. В 2020 году этот бизнесмен умудрился стать президентом США, правда, свои грязные дела он не оставил. Главная задача этой видеоигры – добиться ратификации 28 поправки, которая дает пожизненный иммунитет любому президенту. Правда, пока неизвестно, кто станет главным врагом протагониста.

Разработчики уже отметили, что для достижения этой цели геймеры могут использовать различные противозаконные действия. Например, взятки, махинации, шантаж, цензуру, угрозы, а также даже убийства. Известно, что для всего этого игроки смогут использовать различных специалистов (хакеры, журналисты или убийцы).

Правда, нужно будет заниматься и законными делами: выступать с речами, общаться с прессой, издавать указы, вести переговоры, решать различные проблемы, следить за финансами и своим рейтингом. Разработчики пообещали, что в их игре будет увлекательный интерактивный сюжет с широким выбором вариантов его развития.

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры This Is the President состоится уже 6 декабря. Правда, выйдет эта игра только на PC, а также лишь в сервисе Steam. Стоит добавить, что цену разработчики пока не называли.

