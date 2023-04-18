Шанувальник Assassin's Creed склав хронологію всіх головних героїв

Відданий фанат Assassin's Creed створив детальну хронологію всіх головних героїв серії ігор. Він описав їхні пригоди від давніх часів до сучасності.

Франшиза Assassin's Creed, відома своєю інноваційною оповіддю та інтригуючими історичними сюжетами, стала наріжним каменем ігрової індустрії. Серія ігор представила безліч головних героїв, кожен з яких має унікальні сюжетні лінії та захопливі світи для дослідження.

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Хронологія головних героїв Assassin's Creed

Оскільки кількість ігор у франшизі зросла, відстеження головних героїв Assassin's Creed та їхні відповідні часові межі стало складним завданням навіть для найвідданіших шанувальників.

Від Стародавньої Греції та Єгипту до Золотої доби піратства та епохи вікінгів – кожен персонаж відіграв вирішальну роль у формуванні захопливих світів, які полюбилися гравцям. З таким багатством персонажів і декорацій, розуміння хронології їхніх пригод може бути досить складним для фанатів.

У відповідь на цей виклик відданий фанат Assassin's Creed, користувач Reddit з ніком clxmzykid, створив розширену хронологію, в якій представлені всі головні герої серії.

Хронологія персонажів гри Assassin's Creed / Інфографіка clxmzykid

Хронологія починається з Кассандри – головної героїні Assassin's Creed Odyssey, історія якої розгортається з 431 по 422 рік до нашої ери в Стародавній Греції. Після Кассандри йдуть Байєк із Сіви та Айя з Александрії – головні герої Assassin's Creed Origins, дія яких відбувається в Стародавньому Єгипті з 49 по 47 рік до нашої ери.

Хронологія clxmzykid також містить головних героїв із останніх ігор франшизи, як-от Ейвор із Assassin's Creed Valhalla, який подорожує суворим і невблаганним світом епохи вікінгів з 872 по 889 рік нашої ери, і Басім – головний герой майбутньої Assassin's Creed Mirage.