Франшиза Assassin's Creed, известная своим инновационным повествованием и интригующими историческими сюжетами, стала краеугольным камнем игровой индустрии. Серия игр представила множество главных героев, каждый из которых имеет уникальные сюжетные линии и увлекательные миры для исследования.

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Хронология главных героев Assassin's Creed

Поскольку количество игр во франшизе возросло, отслеживание главных героев Assassin's Creed и их соответствующие временные рамки стало сложной задачей даже для самых преданніх почитателей.

От Древней Греции и Египта до Золотого времени пиратства и эпохи викингов – каждый персонаж сыграл решающую роль в формировании увлекательных миров, полюбившихся игрокам. С таким богатством персонажей и декораций понимание хронологии их приключений может быть достаточно сложным для фанатов.

В ответ на этот вызов преданный фанат Assassin Creed, пользователь Reddit с ником clxmzykid, создал расширенную хронологию, в которой представлены все главные герои серии.

Хронология персонажей игры Assassin's Creed / Инфографика clxmzykid

Хронология начинается с Кассандры – главной героини Assassin's Creed Odyssey, история которой разворачивается с 431 по 422 год до нашей эры в Древней Греции. После Кассандры идут Байек из Севы и Айя из Александрии – главные герои Assassin's Creed Origins, действие которых происходит в Древнем Египте с 49 по 47 год до нашей эры.

Хронология clxmzykid также содержит главных героев из последних игр франшизы, таких как Эйвор из Assassin's Creed Valhalla, путешествующий по суровому и неумолимому миру эпохи викингов с 872 по 889 год нашей эры, и Басим – главный герой будущей Assassin's Creed Mirage.