Шанувальник CD Projekt RED показав фігурку Цірі в сетингу Cyberpunk 2077

Прихильник творчості польської студії поділився тим як йому вдалося змінити статуетку дівчини з першого тизера Cyberpunk 2077, надавши їй вигляд відьмачки Цірі із The Witcher. Фото у матеріалі.

Перший тизер Cyberpunk 2077 ще досі жевріє у пам'яті багатьох геймерів, адже в момент свого виходу він вчинив справжній фурор.

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Його головною героїнею була симпатична дівчина, яка потому з'явилася в якості рідкісної колекційної фігурки. Минули роки, гра вийшла, а одна з таких ексклюзивних статуеток потрапила до рук користувачеві Reddit під ніком Cferciri.

Оригінальна статуетка / зображення з ютубу

таку статуетку вручали всім, хто відвідав закриту демонстрацію гри Cyberpunk 2077 на E3 2013, включаючи маркетологів, журналістів, ритейлерів та інших розробників, також декілька екземплярів розіграли серед публіки заходу.

У підсумку дехто може сказати, що Cferciri познущався з історичної реліквії, адже геймер виявився доволі винахідливим та вирішив переробити пам'ятну красуню в кібер-версію не менш важливої для CD Projekt дівчини – Цірі, однієї з головних героїнь найбільш успішної гри студії The Witcher 3.

Робота Cferciri / зображення з Reddit Cferciri

Ентузіасту вдалося не тільки змінити зовнішній вигляд шкіри на більш реалістичний, але й максимально наблизити обличчя дівчини до принцеси Цірілли. Також на фігурці з'явилося куди більше крові та декілька мальовничих татуювань.

В підсумку оновлена версія вийшла неймовірно якісною та оригінальною, що прийшлося до смаку користувачам Reddit, які високо оцінили роботу Cferciri та нагородили її великою кількістю вподобань.