Усі геймери знають, що в січні відбувся реліз відеогри God of War на PC. Цей проєкт отримав дуже високі оцінки від критиків та геймерів, а також став найуспішнішим релізом Sony в сервісі Steam.

Детальніше Рекордний онлайн та дуже позитивні відгуки: як відеогра God of War стартувала в Steam

Напевно, сподобалася гра й редакції GameSpot, яка заради PC-версії God of War відновила рубрику з назвою "Potato Mode". Нагадаємо, що в її межах вони показують, який вигляд має певна відеогра з екстремально низькими налаштуваннями графіки. Варто відзначити, що для цього журналісти зазвичай використовують різноманітні сторонні програми.

Наприклад, у випадку PC-версії God of War вони скористалися інструментом з назвою NVIDIA Profile Inspector. За допомогою цієї програми ентузіасти вимкнули фільтрацію й всі інші ефекти, зменшили деталізацію та загалом зробили все для того, щоб графіка була максимально низькою.

Варто відзначити, що бажаного ефекту їм вдалося досягти. Наприклад, зникли майже всі текстури, головні герої перетворилися на пластилінових персонажів, а інтерфейс перестав працювати коректно. Додамо, що найбільше від таких змін постраждав Кратос, який втратив волосся, татуювання та зіниці.

Найцікавіше в цій ситуації те, що в цю версію відеогри можна спокійно грати. Щоправда, розбиратися з всіма налаштуваннями потрібно самим, а все тому, що представники GameSpot чомусь не поділилися відповідною інструкцією.

Наостанок додамо, що користувачам мережі дуже сподобалося відео. Цей запис вже зібрав понад 25 тисяч переглядів та немало позитивних відгуків. Геймери жартують, що саме такий вигляд мала б відеогра God of War, якби вона вийшла на консоль Nintendo Switch.

Відеогра God of War з екстремально низькими налаштуваннями графіки: відео