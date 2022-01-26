Все геймеры знают, что в январе состоялся релиз видеоигры God of War на PC. Этот проект получил очень высокие оценки от критиков и геймеров, а также стал самым успешным релизом Sony в сервисе Steam.

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Наверное, понравилась игра и редакции GameSpot, которая ради PC-версии God of War возобновила рубрику с названием "Potato Mode". Напомним, что в ее рамках они показывают, как выглядит определенная видеоигра с экстремально низкими настройками графики. Стоит отметить, что для этого журналисты обычно используют разнообразные посторонние программы.

Например, в случае PC-версии God of War они воспользовались инструментом с названием NVIDIA Profile Inspector. С помощью этой программы энтузиасты отключили фильтрацию и все другие эффекты, уменьшили детализацию и в целом сделали все для того, чтобы графика была максимально низкой.

Стоит отметить, что желаемого эффекта им удалось достичь. К примеру, исчезли практически все текстуры, главные герои превратились в пластилиновых персонажей, а интерфейс перестал работать корректно. Добавим, что больше всего от таких изменений пострадал Кратос, потерявший волосы, татуировки и зрачки.

Самое интересное в этой ситуации то, что в эту версию видеоигры можно спокойно играть. Правда, разбираться со всеми настройками надо самим, а все потому, что представители GameSpot почему-то не поделились соответствующей инструкцией.

Напоследок добавим, что пользователям сети очень понравилось видео. Эта запись уже собрала более 25 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Геймеры шутят, что именно так выглядела бы видеоигра God of War, если бы она вышла на консоль Nintendo Switch.

Видеоигра God of War с экстремально низкими настройками графики: видео