Кумедне відео від фаната God of War Ragnarok подарувало геймерам можливість побачити, як виглядає подорож Кратоса й Атрея з точки зору їх супутника Міміра, повідомляє 24 канал.

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Відтоді як Кратос звільнив колись могутнього велетня з ув'язнення Одіна в God of War (2018 року), мудрий і чудернацький Мімір служив надійним провідником і компаньйоном для Привида Спарти та його сина, надаючи цінну інформацію про світ гри та при цьому швидко ставши улюбленцем геймерів завдяки своїй чарівній особистості та постійним дотепам.

Заковика в тому, що якщо хтось не в курсі, Мімір є по факту балакучою головою, яка бовтається біля Кратоса протягом більшої частини обох ігор перезапуску серії God of War. Одначе, така позиція лише додає кумедності персонажу.

Користувач YouTube під ніком sdk нещодавно опублікував відео у якому зобразив кілька основних сцен гри з точки зору відрубаної голови Міміра.

Пригоди Кратоса очима Міміра: відео

Швидко стає зрозуміло, що усі цікаві та веселі пригоди Бога Війни та його сина для Міміра виглядають не так захопливо та мальовниче, як для гравців. До того ж напевно, велетень, має непоганий вестибулярний апарат, оскільки його постійно неконтрольовано гойдає вперед-назад, коли Кратос жорстоко б’ється з ворогами.

Ситуація не стає набагато кращою й поза боєм, оскільки замість приголомшливих краєвидів Мімір змушений споглядати чи то скелю, чи то "матню" гігантського ведмедя. Отож, тепер геймери мають двічі замислитися чи злитися на кумедного персонажа, коли він буркоче, адже цьому є досить поважна причина.