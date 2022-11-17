Спідрани, здається, вже сміливо можна виділити як окремий вид кіберспорту. Креативні та цілеспрямовані геймери постійно змагаються між собою хто ж якомога швидше здолає ту чи іншу гру, повідомляє 24 канал.

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Проте, що таке 1 гра? Це мізер. Принаймні так вирішив стрімер під ніком dinossindgeil, який поставив собі за мету послідовне проходження усіх релізів студії FromSoftware.

Мало того, що геймер вирішив пройти Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 і 3, Bloodborne, Sekiro та врешті Elden Ring підряд, але й вигадав собі додаткову умову: якщо пропустить хоч один удар – починає заново з першої гри.

На цей неймовірний челендж у хлопця пішло понад 4 місяці майже безперервних спроб. Раз за разом він зазнавав невдачі та починав все заново, аж ось нещодавно усі зорі зійшлися як потрібно і сталася магія.

Момент тріумфального завершення челенджу: відео

Стрімер істерично розсміявся та навіть не зміг стримати сліз, а привітати його з цим феноменальним досягненням у кадр прибігла дружина.

Хоча усі ігри було пройдено способом "Any%", який передбачає використання усіх можливих лазівок та експлойтів аби дійти кінця гри, звитяга dinossindgeil усе одно вражає та заслуговує на усіляку похвалу.