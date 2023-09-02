Шанувальник Pokemon створив неймовірну картину Пікачу з тисяч кубиків Рубіка

2 вересня 2023, 11:49
Читать новость на русском

Джерело:

Trey Eilers

Талановитий шанувальник Pokemon створив цікаву картину улюбленого персонажа Пікачу, використовуючи лише кубики Рубіка. Загалом він використав 2 тисячі 400 кубиків-головоломок.

Ця картина потребувала чималих зусиль, але результати, безумовно, варті витрачених часу й енергії. Творіня мало б сподобатися й іншим шанувальникам покемонів.

Читайте також PIN-UP Foundation відновив у Харкові пам'ятку архітектури, пошкоджену обстрілами

Картина Пікачу з кубиків Рубіка

Шанувальники Pokemon ніколи не перестають знаходити унікальні способи відзначити своїх улюблених "кишенькових монстрів". Традиційні 2D-малюнки, звичайно, популярні, але багато хто шукає не тільки перо та папір або навіть цифрове полотно, щоб оживити свої улюблені твори.

У минулому гравці використовували 3D-друк, кераміку та навіть вітражі як основу свого фан-арту. Тепер ще один шанувальник поділився своїм творінням Пікачу, повністю зробленого з кубиків Рубіка.

Загалом шанувальник використав 2 400 кубиків Рубіка, щоб створити витвір мистецтва заввишки трохи більше як півтора метра.

We made this Pikachu out of 2,400 Rubik's cubes. How'd we do?
by u/Trey_Eilers in pokemon

 

Завдяки використанню кубиків Рубіка зображення має вигляд піксельного мистецтва, що відповідає естетиці та дизайну старих ігор із франшизи.

Автор: Олег Терещенко