Шанувальник Pokemon створив неймовірну картину Пікачу з тисяч кубиків Рубіка

Талановитий шанувальник Pokemon створив цікаву картину улюбленого персонажа Пікачу, використовуючи лише кубики Рубіка. Загалом він використав 2 тисячі 400 кубиків-головоломок.

Ця картина потребувала чималих зусиль, але результати, безумовно, варті витрачених часу й енергії. Творіня мало б сподобатися й іншим шанувальникам покемонів.

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Картина Пікачу з кубиків Рубіка

Шанувальники Pokemon ніколи не перестають знаходити унікальні способи відзначити своїх улюблених "кишенькових монстрів". Традиційні 2D-малюнки, звичайно, популярні, але багато хто шукає не тільки перо та папір або навіть цифрове полотно, щоб оживити свої улюблені твори.

У минулому гравці використовували 3D-друк, кераміку та навіть вітражі як основу свого фан-арту. Тепер ще один шанувальник поділився своїм творінням Пікачу, повністю зробленого з кубиків Рубіка.

Загалом шанувальник використав 2 400 кубиків Рубіка, щоб створити витвір мистецтва заввишки трохи більше як півтора метра.

Завдяки використанню кубиків Рубіка зображення має вигляд піксельного мистецтва, що відповідає естетиці та дизайну старих ігор із франшизи.