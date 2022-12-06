Реліз гри Fortnite Chapter 4 відбувся 4 грудня після карколомної події під назвою Fracture, яка закінчилася вимкненням серверів на 12 годин. Під час цієї події в прямому ефірі гравці стали свідками закінчення 3-ї глави Fortnite та створення нової карти, що прийшла з 4-ю главою.

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Порівняння карт у Fortnite

Коли гравці відкрили нове середовище для своїх боїв, один із них вирішив порівняти нову карту зі старою. Шанувальник наклав карту з глави 4 Fortnite на карту з глави 3, щоб порівняти їх розмір.

Хоча дві карти мають схожу форму, нове середовище для Fortnite глава 4 менше, ніж ігрова зона з глави 3. Нова карта включає кілька островів із різними середовищами – від рівнин і лісів до спустошених замерзлих вершин гір. Також вона пропонує більше вертикальних елементів, ніж у попередніх розділах Fortnite.

Попри те, що карта з розділу 4 була меншою за свою попередницю, кілька користувачів Reddit відзначили, що вона здається більшою, ніж карта з розділу 3. Таке враження виникає через загальне розташування головного острова з більшою кількістю відкритих ділянок між найцікавішими об'єктами або гарячих точок, популярних серед гравців Fortnite.

На карті в розділі 4 представлено більше різноманітних рельєфів, ніж на карті в розділі 3, з долинами та балками, щоб зробити її більшою, ніж вона є. Деякі шанувальники Fortnite припустили, що з часом карта може стати більшою, оскільки нові сезони додадуть до гри додатковий вміст.