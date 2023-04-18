Крім кількох ворогів, які блукають по землі, Skyrim не є чимось, що багато хто назвав би моторошним, але фанат знайшов у своїй системі кілька старих кадрів ігрового процесу, які надають епічній RPG більш тривожної атмосфери.

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Моторишний епізод у Skyrim

Після понад 11 років було б логічно вважати, що гравці відкрили все, що можна відкрити в грі 2011 року. Однак шанувальники все ще знаходять нові речі в Skyrim, бяк-от "пасхалки" або NPC, який був захований десь у провінції.

Ролик, який, за словами геймера, був забутий на його жорсткому диску близько трьох років тому, показує, як охоронець поводиться дивно та ковзає довкола Ріфтена. Та це ще не найбільш дивне.

Що робить цей кліп моторошним – це спотворений звук, що надходить від NPC, можливо, внаслідок пошкодження файлу геймера. У поєднанні з тим, як рухається персонаж, це надає всій сцені доволі моторошного вигляду.

Насправді, навіть у ювілейному випуску Skyrim є збої, деякі з яких кумедні та нешкідливі, тоді як інші можуть мати більший вплив на досвід гравця або навіть на саму гру.