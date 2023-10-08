Starfield безперечно є за що критикувати, однак чого в неї не забереш так це неймовірної свободи творчості, якою фанати гри користуються сповна.

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Надзвичайно креативний гравець Starfield зумів вразити чимало геймерів своїм талантом до будування форпостів, створивши чимале містечко над водою на планеті Archimedes II.

Фото з Reddit

Хоча більшість вихваляє Starfield за механіку створення зорельотів, як бачимо, в умілих руках і будівництво аванпостів у грі вражає.

Фото з Reddit

Користувач Reddit motionresque, який поділився цією неймовірною роботою, зумів власноруч звести дивовижне місто, яке ідеально вписується в пейзаж планети та виглядає так, ніби його створили самі розробники.

Фото з Reddit

На додаток до масштабності та продуманого планування, геймер доклав чимало зусиль до оформлення інтер'єру будівель та відправив сюди багато NPC.

Фото з Reddit