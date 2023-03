Шанувальник The Last of Us перетворив серіал HBO на гру для PS1: кумедне відео

ШанувальникThe Last of Us створив коротку міні-гру на основі серіалу HBO, де представлені персонажі Джоел, Еллі та Тесс. Міні-версія гри створена для PS1, тому й оформлена з відповідною графікою.

Фанат поділився 1-хвилинним роликом своєї версії, який демонструє сцену з телевізійного серіалу та виконаний з класичною графікою PS1. Олдскульний стиль проєкту викликає ностальгію за улюбленою консоллю.

The Last of Us на PS1

The Last of Us Part 1 вийшла у 2013 році, а The Last of Us Part 2 – у 2020 році. Завдяки популярності гри зняли ще й серіал, заснований на першій грі. Він отримав позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів.

У першому сезоні серіалу "Останній із нас" від HBO розповідається про те, як Джоел Міллер переносить Еллі з імунітетом через світ, повний інфікованих людей.

Під час подорожі до лабораторії Firefly, яка має на меті використати кров Еллі для розробки ліків від вірусу кордицепса, між двома головними героями виникає міцний зв'язок, і вони разом борються за виживання.

Тепер геймер спробував створити гру на основі серіалу. Ролик ідентичний за якістю та стилем традиційним іграм для PS1, з піксельною графікою та деформованими об’єктами та персонажами. Джоел і Еллі навіть одягнені в наряди, які майже ідентичні тим, що в серіалі, закріплюючи цю міні-гру як унікальне творіння фанатів Last of Us.