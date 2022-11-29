Крупний план Тора в одній зі сцен God of War Ragnarok продемонстрував безволосі пахви бога грому і це викликало цікаву дискусію серед шанувальників проєкту, повідомляє 24 канал.

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Перша поява Тора у трейлері Ragnarok свого часу викликала бурхливе обговорення у мережі. Зокрема, деякі геймери висміювали округлий живіт та кепську фізичну форму персонажа, вважаючи, що його статура має більше нагадувати мускулистого героя фільмів Марвел.

Водночас інші навпаки схвалювали близькість ігрового образу до скандинавської міфології, що передбачає більш кремезну версію бога грому.

З виходом гри переважна більшість гравців все ж прийняла дизайн розробників із Santa Monica Studio, однак нещодавня "знахідка" спромоглася спровокувати ще одну гарячу і водночас кумедну дискусію.

Річ у тому, що в одній з кат-сцен гри можна помітити пахву Тора на якій відсутнє волосся.

Пахва Тора / зображення з Reddit

Геймери на Reddit одразу почали обговорювати чи доцільно це, враховуючи брутальність персонажа, а вже потім заходилися виправдовувати розробників, вигадуючи кумедні причини з яких Тор міг добровільно поголити пахви.

Таким чином гілка обговорення зібрала понад 11 тисяч вподобань та більш як тисячу коментарів.

Це тому, що так він більш аеродинамічний, коли б'ється, – заявив один з коментаторів.

Інші жартували, що це може допомогти йому кинути Мйольнір із "більшою силою". Потреба голитися також може випливати з того, як часто йому натирають підплечники, припустив інший геймер.

Хтось зауважив, що анімація та моделювання таких деталей як волосся під пахвами не зовсім легке завдання, тому не потрібно журити розробників.

У будь-якому випадку, кумедно думати, що "санта-монікський" Тор серйозно ставиться до своєї гігієни.