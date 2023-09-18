Зокрема, геймери вказують на такі "нудні" частини гри як відвідування уроків і виконання домашнього завдання. Шанувальники сподіваються, що в сиквелі їх всього цього буде значно більше.

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Брак "нудних" частин у Hogwarts Legacy

Попри чутки про те, що Hogwarts Legacy 2 вже перебуває в розробці, офіційних підтверджень від Warner Bros. Interactive досі не було. Та геймери про всяк випадок вирішили підказати розробникам, чого вони очікують від продовження гри.

Так, один з шанувальників на Reddit висловив своє переконання, що квест із професором Катбертом Біннсом був одним з найкращих у грі. Загалом він сподівається, що в сиквелі буде більше уроків та звичного життя учня Хоґвортсу.

Зважаючи на той факт, що гру Hogwarts Legacy геймери проходять у ролі справжніх учнів Хоґвортсу, не дивно, що вони хотіли б відчути побільше справжнього життя учня школи магії. А це включає в тому числі й відвідування уроків.