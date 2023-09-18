Шанувальники Hogwarts Legacy просять побільше "нудних" частин у продовженні гри

18 вересня 2023, 12:31
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Джерело:

Tarp96

Шанувальники Hogwarts Legacy несподівано висловилися, що їм забракло так званих "нудних" епізодів у грі. Мовляв, крім пригод у світі чарівників, вони хотіли б побільше відчути себе учнями школи чарів.

Зокрема, геймери вказують на такі "нудні" частини гри як відвідування уроків і виконання домашнього завдання. Шанувальники сподіваються, що в сиквелі їх всього цього буде значно більше.

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Брак "нудних" частин у Hogwarts Legacy

Попри чутки про те, що Hogwarts Legacy 2 вже перебуває в розробці, офіційних підтверджень від Warner Bros. Interactive досі не було. Та геймери про всяк випадок вирішили підказати розробникам, чого вони очікують від продовження гри.

Так, один з шанувальників на Reddit висловив своє переконання, що квест із професором Катбертом Біннсом був одним з найкращих у грі. Загалом він сподівається, що в сиквелі буде більше уроків та звичного життя учня Хоґвортсу.

Professor Bins lesson was one of the best quests in the game. The tasks taught us about the subject and getting to spend time with your classmates during a class was fun. If they make a sequel, it should have much more of these kind of missions.
byu/Tarp96 inHarryPotterGame

 

Зважаючи на той факт, що гру Hogwarts Legacy геймери проходять у ролі справжніх учнів Хоґвортсу, не дивно, що вони хотіли б відчути побільше справжнього життя учня школи магії. А це включає в тому числі й відвідування уроків.

Автор: Олег Терещенко