Ядерна пустка світу Fallout отримала естетику LEGO, а гра дуже схожа на офіційно випущені ігри LEGO. Створив усе це відданий шанувальник кубиків та гри про постапокаліптичний світ.

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Гра Fallout у світі LEGO

Незважаючи на те, що LEGO широко відомий своїми наборами для конструкторів, компанія також "увірвалася" у світ відеоігор, надаючи таким франшизам, як Гаррі Поттер і Зоряні війни, відтінок LEGO.

Гра зберігає багато стандартних функцій типової гри Fallout, як-от VATS і Pip Boy. Гру можна безкоштовно завантажити зі сторінки itch ThrillDaWill. Попереду в ній буде багато оновлень.

Попри те, що якість цього крос-проєкту вже доволі висока, намір розробника продовжувати оновлення гри також є чудовою новиною для фанатів.

Fallout у світі LEGO: дивіться відео

Назва LEGO Fallout також хороша для шанувальників Bethesda загалом, багато з яких з нетерпінням чекають виходу таких ігор, як Starfield, яка наразі не має встановленої дати випуску.

Безсумнівно, мине багато часу, перш ніж гравці побачать нові назви від Bethesda або LEGO, і ця гра може допомогти їм тим часом.