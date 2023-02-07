Skyrim – це вже більше, ніж просто гра. Вонастала важливою частиною ігрової культури, і останнім часом деякі фанати обговорюють свої улюблені цитати з гри.

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Найкращі цитати зі Skyrim

Враховуючи те, що Skyrim відомий своїми мемами, здається очевидним, що грі вдалося вижити протягом понад десятка років передовсім тому, що вона не закінчується, коли гравці виходять або вимикають свою консоль.

Гра живе за межами кодування, яке вклав у нього розробник, або апаратного забезпечення, яке запускає гру. За ці роки шанувальники накопичили репліки діалогів і цікаві моменти з власного досвіду. У кожного є свої улюблені цитати, які вони зустрічали багато разів під час гри.

У нещодавній публікації на Reddit користувач Darkrain0629 просто запитав, яка цитата зі Skyrim є улюбленою в геймерів. На момент написання матеріалу вже є понад 800 відповідей від людей, які демонструють, скільки пам'ятних висловлювань є в грі.

Серед улуюблених цитат добре знайомі всім шанувальникам гри репліки:

"Ніколи не варто було сюди приходити" (зустрічні бандити);

"Повернись" (Белетор із Вайтрана);

"Чи часто ви буваєте в Хмарному районі?" (Назім з Вайтрана).

До релізу The Elder Scrolls 6 досі залишається багато часу. Насправді ніхто навіть не знає, коли Bethesda планує випустити його на світ. Тож тим часом шанувальники Skyrim продовжують обговорювати RPG 2011 року.