Вогонь, дерево та майстерність: шанувальниця Skyrim відтворила у реальності мапу з гри – фото

Шанувальниця відеогри Skyrim поділилася цікавим записом на Reddit, який дуже сподобався користувачам. Вона відтворила у реальності мапу з цієї гри за допомогою пірографії.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, але й досі продовжує мати попит серед геймерів. У цієї гри є справжня армія відданих шанувальників, які просто обожнюють цей дивовижний засніжений світ. Напевно, саме до таких гравців можна віднести й головну героїню цієї історії.

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Своєю роботою художниця з нікнеймом LadyHenwin поділилася на відомій платформі Reddit. Цей пост дуже сподобався місцевій аудиторії та вже зібрав понад 8 тисяч вподобань та 160 коментарів. Шанувальниця вирішила відтворити у реальності мапу з цієї відеогри, але за допомогою дуже цікавої техніки – пірографії. Якщо коротко, то це випалювання малюнків на органічних матеріалах за допомогою розпеченої голки.

У головної героїні вийшло майже ідеально перенести мапу зі Skyrim на дерев'яну дошку. А особливо хочеться відзначити неймовірну увагу до різноманітних дрібниць. Назвати мапу маленькою не вийде, бо розмір цього імпровізованого полотна наступний: 33 на 59 сантиметрів. На цю роботу ентузіастка витратила понад 30 годин, хоча раніше вже й бралася за подібну. Ще у 2018 році вона створила схожу мапу, але за цей час рівень її майстерності значно виріс.

Також майстриня зазначила, що відкрита для подібної роботи на замовлення, хоча й не знає, у скільки оцінювати такі вироби. Допомогти вирішили користувачів цієї платформи, які зійшлися на думці, що за майбутні роботи потрібно просити від 600 доларів (понад 16 тисяч гривень).

Нова версія мапи з TES V: Skyrim / Фото Reddit LadyHenwin

Перша версія мапи з TES V: Skyrim / Фото Reddit LadyHenwin