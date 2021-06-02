Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но до сих пор продолжает пользоваться спросом среди геймеров. У этой игры есть настоящая армия преданных поклонников, которые просто обожают этот удивительный заснеженный мир. Наверное, именно к таким игрокам можно отнести и главную героиню этой истории.

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Своей работой художница из никнеймом LadyHenwin поделилась на известной платформе Reddit. Этот пост очень понравился местной аудитории и уже собрал более 8 тысяч лайков и 160 комментариев. Поклонница решила воссоздать в реальности карту с этой видеоигры, но с помощью очень интересной техники – пирографии. Если вкратце, то это выжигание рисунков на органических материалах с помощью раскаленной иглы.

В главной героини получилось почти идеально перенести карту со Skyrim на деревянную доску. А особенно хочется отметить невероятное внимание к разнообразным мелочам. Назвать карту маленькой не получится, потому что размер этого импровизированного полотна следующий: 33 на 59 сантиметров. На эту работу энтузиастка потратила более 30 часов, хотя уже и бралась за подобную. Еще в 2018 году она создала похожую карту, но за это время уровень ее мастерства значительно вырос.

Также она отметила, что открыта для подобной работы на заказ, хотя и не знает, во сколько оценивать такие изделия. Помочь решили пользователей этой платформы, которые сошлись во мнении, что за будущие работы нужно просить от 600 долларов (более 16 тысяч гривен).

Новая​ версия карты с TES V: Skyrim / Фото Reddit LadyHenwin

Первая версия карты с TES V: Skyrim / Фото Reddit LadyHenwin