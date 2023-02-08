Важко перелічити усіх героїв яких eli_handle_b.wav вже встиг відправити у різноманітні світи, однак останній з його відеороликів, ймовірно, один з найкращих, повідомляє 24 Канал.

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У ньому, креативний контент-мейкер, запроторив "найкращого боса у світі" – Майкла Скотта з американського серіалу Офіс, командувати Нормандією.

Отож замість компанії Дандер Міффлін, спеціалізацією якої є продаж паперу, персонажеві Стівена Каррела довелося керувати кораблем, від екіпажу якого залежить доля людства у серії ігор Mass Effect.

Майкл Скотт у Mass Effect: відео

У відео яскраві моменти серіалу ідеально вписані в події гри, як от коли Майкл закликає екіпаж Нормандії зберігати спокій під час влучання в корабель ворожих ракет чи запально танцює з відомими персонажами гри в клубі на Цитаделі.

Шанувальники обох проєктів залишилися під максимально позитивними враженнями від побаченого, адже ролик дійсно змушує вголос сміятися зі своєї абсурдності, яка, втім не вибивається з образу відомого персонажа.