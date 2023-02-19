В останні кілька місяців Росія без перестанку обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Тож тривалий час по всій країні діяли відключення світла.

Також цікаво PIN-UP Ukraine підтримала Україну на понад 327 мільйонів гривень у 2022 році

Sherlock Holmes The Awakened затримується

Внаслідок відключеннями світла через терористичні атаки Росії розробникам знадобився додатковий час на доопрацювання своєї детективної пригоди.

Sherlock Holmes The Awakened планували випустити в лютому, хоча точну дату не називали. Тепер реліз змістили на березень-квітень. Конкретний день виходу гри Frogwares оголосить за місяць до виходу.

Ось така у них армія. Нарешті знайшли собі гідного противника – наші трансформатори,

– жартує про росіян голова видавничого напрямку Frogwares Сергій Оганесян.

Звернення Frogwares про перенесення гри: дивіться відео

Крім того, у своєму відео українські розробники розповіли про героїчні Повітряні сили ЗСУ, які відбивають ракетні атаки Росії, та незламних українців, що шукають альтернативні джерела електроенергії.

Офіс Frogwares у Києві забезпечений світлом, але частина співробітників працюють віддалено. Тому не у всіх є можливість вийти на зв'язок в потрібний момент. Тож процеси, які займали години, розтягнулися на дні. А розробники інколи відпрацьовують робочий час ночами, коли є світло.