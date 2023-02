Майбутній ремейк проєкту 2006 року від Frogwares отримав новий ігровий трейлер та показав суттєві зміни, що чекають на геймерів, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Українська студія найбільш відома іграми, заснованими на всесвіті Артура Конана Дойля, які випускає ще з далекого 2002 року, починаючи від релізу Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy.

При цьому, кожна з них розповідає унікальну історію, а найновіша частина франшизи Sherlock Holmes: Chapter One й узагалі показала геймерам до цього не бачену версію молодого Голмса, демонструючи його становлення як детектива. Також саме ця гра стала першою у якій студія реалізувала відкритий світ, що було позитивно зустріто як фанатами, так і критиками.

Ремейк свого старого проєкту українські розробники також не залишили без нововведень, зокрема найважливішим з них стала зміна поля зору. Якщо в оригіналі 2006 року гравці дивилися на світ від першої особи, то цьогоріч їх очікує пригода з видом від третього лиця.

Погляд на геймплей Sherlock Holmes: The Awakened – відео

Окрім демонстрації геймплею, трейлер чудово передає моторошну атмосферу творів Лавкрафта, якою славився й оригінал. При цьому ролик дражнить гравців зав'язкою сюжету, стверджуючи, що Голмс та Ватсон зіткнуться з "найбільш жахливою справою у своєму житті".

У відео можна побачити низку локацій: від темних провулків вікторіанського Лондона до підступних боліт Луїзіани. Розробники обіцяють гравцям викрадення, вбивства, таємничі ритуали та неочікувані сюжетні повороти.

Зауважте, реліз Sherlock Holmes: The Awakened заплановано на першу половину 2023 року для ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One і Xbox Series X.