8 грудня у Лос-Анджелесі відгриміла ювілейна церемонія TGA, де окрім оголошення переможців, знайшлося місце величезній кількості цікавих анонсів, повідомляє 24 Канал.

Важливо PIN-UP Foundation доставив 97 тонн товарів першої необхідності у прифронтові міста за 7 місяців

OD – нова гра Кодзіми

Одним з найзахопливіших моментів церемонії став анонс нового проєкту японського генія Хідео Кодзіми, над яким той працює спільно з кінорежисером Джорданом Пілом.

Майбутня відеогра отримала артхаусний тизер-трейлер з якого незрозуміло абсолютно нічого, але виглядає все дуже загадково.

Трейлер нової гри Кодзіми: дивитися відео

За словами самого геймдизайнера OD "це те, чого ніхто раніше не бачив... багато в чому відеогра, але водночас це також фільм і "нова форма медіа".

Що ж відомо абсолютно точно так це те, що гра є ексклюзивом для консолей Xbox.

Exodus – амбітний проєкт від колишніх працівників Bioware

Студія Archetype Entertainment представила свою першу гру Exodus – науково-фантастичну епопею від третьої особи.

Хоча трейлер не надто багато розповідає нам про сам проєкт, з нього стає зрозуміло якою грою буде Exodus.

У ролику очевидна паралель не лише зі всесвітом Mass Effect, але й з фільмом Крістофера Нолана Інтерстеллар.

Трейлер Exodus: дивитися відео

До того ж хедлайнером Exodus став сам виконавець головної ролі культового фільму – актор Меттью МакКонахі, який озвучуватиме одного з героїв гри.

Реліз проєкту планується на PS 5, Xbox Series X|S та ПК.

Light No Fire – нове творіння розробників No Man's Sky

Розробники No Man's Sky представили її "духовного наступника" під назвою Light No Fire.

Це проєкт, що, опираючись на процедурну генерацію, запропонує геймерам зануритися у власний фантастичний світ розміром із Землю пліч-о-пліч з іншими гравцями.

Трейлер Light No Fire: дивитися відео

Загалом, схоже, що ігровий процес майбутньої новинки можна порівняти з чимось на кшталт Valheim.

При цьому наразі не відомо на які платформи планується проєкт та коли очікувати на реліз.

Blade – новий проєкт легендарних Arkane

Студія, що подарувала світу Dishonored та Deathloop спробує втілити в життя амбітний проєкт, присвячений культовому борцю з вампірами з коміксів Marvel.

Як зазначають розробники, Blade – це жорстока однокористувацька гра від третьої особи, що є несподіванкою, враховуючи, що Arkane створювали переважно ігри від першої особи.

При цьому проєкт матиме оригінальний сюжет, дія якого розгорнеться в Парижі, що просто таки кишить вампірами.

Blade: дивитися трейлер

Jurassic Park Survival – ще один погляд на відому франшизу

Події гри Jurassic Park Survival відбуваються відразу після закінчення оригінального фільму "Парк Юрського періоду", а гравці візьмуть на себе роль науковиці Мей Джоші, яка залишилась на самоті з рептиліями, коли герої кінострічки втекли.

Трейлер здебільшого містить попередньо відрендерені кадри, але, ґрунтуючись на кількох моментах ігрового процесу, можна припустити, що проєкт буде таким собі сурвайвал-горором, де гравцю належатиме більшість часу переховуватися та втікати, борючись за життя.

Трейлер Jurassic Park Survival: дивитися відео