Словник геймера: що таке "аватар" та як це слово з'явилося в ігровій індустрії

Дізнайтеся що означає слово "аватар" для геймерів та індуїстів, звідки походить це термін та як він з'явився в ігровій індустрії.

"Аватар" – це термін набагато ширший за більшість геймерських слів, але фанати відеоігор все ще використовують його частіше за інших, повідомляє Games 24.

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Що означає слово "аватар" для геймерів?

Аватар – це графічне відображення користувача або його персони, яке він використовує для навігації та взаємодії у віртуальному світі гри.

Мій аватар у грі – я в реальності / Фото з memes.com

Аватари можуть бути двовимірними – як от зображення профілю, або ж тривимірними – персонажі гравця у таких іграх як Fortnite, World of Warcraft, GTA тощо.

Приклади вживання

У тому ж самому WoW ви можете обґрунтувати вибір свого аватара, сказавши:

Так, мій аватар це орчиня, я так себе бачу в цьому світі.

Термін вийшов широко за межі відеоігор, тож зараз у реальному світі аватарами часто називають до прикладу головні фото профілів в соціальних мережах.

Звідки походить термін?

Термін має індуїстське походження та стосується "сходження" божества в земну форму. Є одразу дві найпопулярніші версії його виникнення в ігровій індустрії.

Одна з них стверджує, що його вперше ввели розробники Чіп Морнінгстар та Джозеф Ромеро в 1985 році, коли працювали над рольовою онлайн-грою для LucasFilm під назвою Habitat.

Інша ж свідчить, що він був адаптований геймдизайнером Річардом Гаріотом у культовій MMO Ultima (термін "нерф" до речі теж походить з цієї гри).

Нібито саме творець цього проєкту використав слово, щоб заохотити гравців уявити, що їхній персонаж у грі є продовженням їх самих. Гаріот припускав, що це змусить геймерів діяти в грі згідно з їх власною етикою та моральними переконаннями з реального життя.