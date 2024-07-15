Словник геймера: що таке "грінд" та чому це неодмінна складова усіх MMO RPG

Дізнайтеся про те, що у геймерському сленгу означає слово "грінд" та його похідні, звідки воно виникло та як його можна вживати в повсякденному житті.

Без "грінду" не обходиться практично жодна сучасна MMO RPG, а подекуди ігри й інших жанрів. Про те, що означає це загадкове слово, розповість Games 24.

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Що означає "грінд"?

"Грінд" – в перекладі з англійської буквально означає "молоти" чи "перетирати". У світі віртуальних розваг так називають процес повторення одних і тих самих дій задля досягнення певної мети.

Наприклад "гріндити" можна для підвищення рівня персонажа, отримання ресурсів чи здобуття рідкісних предметів.

Працювати 30 хвилин чи 8 годин гріндити в грі заради трошки кращого шолому? / Фото з Reddit

Приклади вживання

Себто, якщо розібратися, то цей термін без проблем можна вживати у безлічі життєвих ситуацій.

Ні, я ще не лягаю спати, треба трохи "погріндити", – скаже вам друг – фанат World of Warcraft.

Але й люди далекі від геймерських справ в теорії можуть використати це модне слівце:

Я точно нормально здам контрольну, я "гріндив" цей розділ всю ніч!

Звідки походить термін?

У відеоігровій спільноті термін виринув наприкінці 1990-х років, разом з популяризацією все тих же MMO RPG та інших ігор, які включали механіку постійного виконання рутинних завдань для досягнення прогресу.

Зараз важко точно визначити першу гру, фанати якої використали це слово, але "грінд" набув найбільшого використання за часів розквіту таких проєктів як "EverQuest" (1999) та "World of Warcraft" (2004), де гравці часто проводили багато годин, по колу виконуючи ті самі завдання для досягнення вищих рівнів чи отримання певних предметів.