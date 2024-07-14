Протягом обмеженого часу користувачі Steam можуть абсолютно безкоштовно отримати одразу два проєкти, повідомляє Games 24.

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Нечувана щедрість у Steam

Платформа від Valve не славиться частими випадками роздачі безплатних ігор, на відміну від EGS, тому коли таке відбувається це завжди подія.

Цього разу в Steam віддають даром одразу дві гри – Pizza Hero та All Walls Must Fall.

Перший проєкт це такий собі омаж на Vampire Survivors, але з піцою в головній ролі. На момент написання матеріалу, гра має загальну оцінку користувачів Steam "Дуже схвальні" зі 182 відгуками.

Геймплей Pizza Hero – дивитися відео

Зауважте! Розробники Pizza Hero планують в якийсь момент зробити гру платною. Хоча наразі немає конкретної дати, якщо вас зацікавив проєкт, то краще додати його до своєї бібліотеки якомога швидше.

Інша безплатна гра – All Walls Must Fall, покрокова стратегія з рейтингом рецензій у "Переважно схвальні" (71% позитивних відгуків з 284).

Трейлер гри All Walls Must Fall – перегляньте ролик

Як повідомили розробники, гра стала повністю безкоштовною до свого шестирічного ювілею і залишиться такою назавжди.