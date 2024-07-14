В течение ограниченного времени пользователи Steam могут совершенно бесплатно получить сразу два проекта, сообщает Games 24.
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Неслыханная щедрость в Steam
Платформа от Valve не славится частыми случаями раздачи бесплатных игр, в отличие от EGS, поэтому когда такое происходит это всегда событие.
На этот раз в Steam отдают даром сразу две игры – Pizza Hero и All Walls Must Fall.
Первый проект это некий омаж на Vampire Survivors, но с пиццей в главной роли. На момент написания материала, игра имеет общую оценку пользователей Steam "Очень положительные" со 182 отзывами.
Геймплей Pizza Hero – смотреть видео
Другая бесплатная игра – All Walls Must Fall, пошаговая стратегия с рейтингом рецензий в "Преимущественно положительные" (71% положительных отзывов из 284).
Трейлер игры All Walls Must Fall – посмотрите ролик
Как сообщили разработчики, игра стала полностью бесплатной к своему шестилетнему юбилею и останется такой навсегда.